“Napoli” “Boka Xuniors”un oyunçusu ilə maraqlanır

“Napoli” “Boka Xuniors”un cinah oyunçusu Ezekiel Sebalyosla maraqlanır.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Ekrem Konura istinadən bildirir.
Məlumata görə, argentinalı futbolçu Antonio Kontenin heyətində cinah oyunçusu vəzifəsinə namizədlərdən biridir.
Sebalyosun klubla hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin sonuna qədərdir. Lakin Argentina klubu 17 milyon avroluq sərbəst qalma bəndi tələb edir.
Sebalyos “Boka Xuniors”un gənclər sisteminin yetirməsidir. O, bütün yarışlarda böyüklər komandasında 130 oyunda meydana çıxıb, 16 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 7 milyon avrodur.