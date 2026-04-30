Ronaldu “Əl-Əhli”ni məyus etdi: 970-ci qol gəldi - VİDEO

Kriştianu Ronaldu peşəkar karyerasının 970-ci rəsmi qolunu Səudiyyə Pro Liqasında vurduğu möhtəşəm qolla qeyd edib. 41 yaşlı hücumçu karyerasının bu əlamətdar yubiley qoluna “Əl-Nəsr”in öz meydanında “Əl-Əhli”yə 2:0 hesabı ilə qalib gəldiyi oyunda imza atıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, aprelin 29-da keçirilən bu qarşılaşmada Ronaldu matçın 76-cı dəqiqəsində künc zərbəsindən ötürülən topu dəqiq baş zərbəsi ilə rəqib qapısından keçirərək hesabı açıb. Bu qol həm də “Əl-Nəsr”in çempionluq yarışındakı mövqeyini daha da möhkəmləndirib.