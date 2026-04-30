Ronaldu “Əl-Əhli”ni məyus etdi: 970-ci qol gəldi - VİDEO

Ronaldu “Əl-Əhli”ni məyus etdi: 970-ci qol gəldi - VİDEO

Kriştianu Ronaldu peşəkar karyerasının 970-ci rəsmi qolunu Səudiyyə Pro Liqasında vurduğu möhtəşəm qolla qeyd edib. 41 yaşlı hücumçu karyerasının bu əlamətdar yubiley qoluna “Əl-Nəsr”in öz meydanında “Əl-Əhli”yə 2:0 hesabı ilə qalib gəldiyi oyunda imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, aprelin 29-da keçirilən bu qarşılaşmada Ronaldu matçın 76-cı dəqiqəsində künc zərbəsindən ötürülən topu dəqiq baş zərbəsi ilə rəqib qapısından keçirərək hesabı açıb. Bu qol həm də “Əl-Nəsr”in çempionluq yarışındakı mövqeyini daha da möhkəmləndirib.

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Arsenal”ın “Atletiko”ya qazon etirazı: UEFA dərhal yoxlama aparıb
00:49
Futbol

“Arsenal”ın “Atletiko”ya qazon etirazı: UEFA dərhal yoxlama aparıb

“Topçular” otun hündürlüyündən şübhələnib, lakin faktlar başqa söz deyir
Markus Reşfordun transferində yeni rəqib var
29 Aprel 23:59
Futbol

Markus Reşfordun transferində yeni rəqib var

İngiltərəli ulduzun taleyi “Tottenhem”in Premyerliqadakı mövqeyindən asılıdır
Luis Enrike Çempionlar Liqası tarixində rekorda imza atıb
29 Aprel 23:08
Futbol

Luis Enrike Çempionlar Liqası tarixində rekorda imza atıb

İspaniyalı mütəxəssis 50 qələbəyə ən az oyun sayında çatan məşqçi olub
Argentinalılar Neymarın butslarını əlindən aldılar - VİDEO
29 Aprel 21:50
Futbol

Argentinalılar Neymarın butslarını əlindən aldılar - VİDEO

“San-Lorenso”nun oyunçuları braziliyalı ulduzu meydanda “soyundurdular”
Rəqibini qucağında daşıyan kapitanın hərəkəti gündəm olub - VİDEO
29 Aprel 20:59
Futbol

Rəqibini qucağında daşıyan kapitanın hərəkəti gündəm olub - VİDEO

“Mingəçevir”in kapitanı Kənan Əliyevdən nümunəvi addım

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi