13 Mart 2026
13 Mart 2026 22:19
“İnter” Alessandro Bastoni üçün qiymət təyin edib

“İnter” mərkəz müdafiəçisi Alessandro Bastoni üçün təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır.

İdman.Biz-in məlumatına görə, “neradzurri” yalnız hücumçular Lautaro Martines və Françesko Pio Espositonu toxunulmaz hesab edir. Sport.es xəbər verir ki, sərfəli təklif alınarsa, qalan oyunçular klubdan ayrıla bilər.

Mənbənin məlumatına görə, Milan klubu, başqa bir komanda Bastoninin transferi üçün ən azı 70 milyon avro ödəməyə hazır olarsa, onun satışı ilə bağlı danışıqlar aparmağa hazırdır. 26 yaşlı futbolçu ilə maraqlanan “Barselona” “İnter”in şərtlərindən xəbərdardır.

“Blauqrana” 70 milyon avro məbləğinin çox yüksək olduğunu düşünür, lakin onu azaltmağa kömək edə biləcək variantlar olduğuna əmindir. Məsələn, müqaviləyə “Barselona”nın başqa bir oyunçusu daxil edilərsə. Bastoninin “İnter”dən ayrılmaq əzmi və şəxsi maliyyə vəziyyəti də əhəmiyyətli rol oynaya bilər.

