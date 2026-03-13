Vinisius 21-ci əsrdə “Real Madrid” oyunçuları arasında ən pis penalti vurandır

Vinisius 21-ci əsrdə 10 və ya daha çox cəhdlə “Real Madrid” oyunçuları arasında ən pis penalti vurma göstəricisinə malikdir.
Braziliyalı futbolçu Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Mançester Siti”ni 3:0 hesabı ilə məğlub etdikləri oyunda penaltidən yararlana bilməyib. Canluici Donnarumma bu zərbəni dəf edib.
Bu, Vinisiusun “Los Blancos” üçün 14-cü penaltisi və 4-cü vura bilmədiyi zərbə idi. Onun dəqiqlik nisbəti 71,4%-dir. Oyunçunun son yeddi cəhdindən yalnız üçü uğurlu alınıb.
2000/01 mövsümündən bəri “Real Madrid”in yeddi oyunçusu ən azı on penaltidən yararlanıb. Serxio Ramos 22 qol və bir dəfə qol vurmamaqla (95,6%) ən dəqiq olub. Kriştianu Ronaldu 13 qol vurmamaqla və 79 dəfə qol vurmaqla (87,7%) ikinci yerdədir. Kərim Benzema ilk üçlüyü 32-dən 5-i (86,4%) ilə tamamlayır.
İlk yeddilikdə həmçinin Luiş Fiqu (6/31, 83,7%), Kilian Mbappe (4/19, 82,6%) və Ruud van Nistelroy (4/11, 73,3%) yer alıb.