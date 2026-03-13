“Arsenal”ın Çempionlar Liqasının qalibi olmaq şansları daha çoxdur - Opta

“Opta” superkompüteri 1/8 finalın ilk oyunlarından sonra Çempionlar Liqasında qalib gəlmək üçün yenilənmiş şansları açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Arsenal”ın şansları ən yüksək qiymətləndirilir.
“Opta”ya görə, 1/8 finalın ilk oyunlarından sonra Çempionlar Liqasının finalında qalib gəlmək şansları belədir:
Arsenal - 28%.
Bavariya - 22%.
Barselona - 11%.
PSJ - 10%.
Real Madrid - 8%.
Atletiko Madrid - 6%.
Liverpul - 5%.
Nyukasl Yunayted - 2%.
Mançester Siti - 2%.
Bodo-Qlimt - 2%.
Bayer - 2%.
Qalatasaray - 1%.
Çelsi - 1%.
Sportinq - <0.1%.
Tottenhem - <0.1%. Atalanta — <0.1%.
Hazırkı turnirin finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da mayın 30-da keçiriləcək.