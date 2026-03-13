Argentina Futbol Federasiyası Finalissimanın İspaniyada keçirilməsinə reaksiya verib

Argentina Futbol Assosiasiyasının prezidenti Klaudio Tapia İspaniya və Argentina arasında keçiriləcək Finalissima matçının Dohadan Madridə keçirilməsi ilə bağlı mediada yayılan xəbərlərə münasibət bildirib.
Daha əvvəl matçın Madridin “Santyaqo Bernabeu” stadionunda keçirilə biləcəyi bildirilirdi.
“Biz İspaniya ilə əməkdaşlığa başlayacağıq, çünki İspaniya Finalissimanın öz ərazisində keçirilməsini istəyir və mən də onun (Buenos Ayresdəki) “Estadio Monumental” stadionunda keçirilməsini istəyirəm”, - Tapia deyib.
Oyunun əvvəlcə 27 martda Qətərdəki “Lusail” stadionunda keçirilməsi planlaşdırılırdı.