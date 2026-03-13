İran millisinin DÇ-2026-dan çıxacağı təqdirdə onlara qarşı sanksiyalar açıqlanıb

RMC Sport xəbər verir ki, İran milli komandası birtərəfli qaydada 2026-cı il dünya çempionatından çıxsa, milli komanda Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyasının (FIFA) ciddi sanksiyaları ilə üzləşəcək.
İdman.Biz bildirir ki, İran milli komandaları gələcək bütün FIFA yarışlarından kənarlaşdırıla bilər. Onlar həmçinin minimum 275.000 avro cərimə ilə üzləşə bilərlər ki, bu da 555.000 avroya çata bilər. Məbləğ komandanın turnirdən çıxma tarixindən asılıdır. FIFA-nın İntizam Komitəsi İran komandasına xalların silinməsi də daxil olmaqla idman sanksiyaları tətbiq edə bilər.
Daha əvvəl bildirilirdi ki, İran milli komandası ABŞ-ın Yaxın Şərq ölkəsinə qarşı aqressiv siyasətinə görə dünya çempionatından çıxa bilər. ABŞ prezidenti Donald Tramp da bu məsələyə münasibət bildirib.
İran milli komandası DÇ-2026-ya vəsiqə qazanıb və Belçika, Misir və Yeni Zelandiya ilə qarşılaşacaqları G qrupuna düşüb. Komandanın hər üç oyunu ABŞ-da keçirilməlidir.
DÇ-2026 bu yay üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.