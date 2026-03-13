13 Mart 2026
“Siti” oyunçuları “Real”la oyundan sonra şokda olublar – Daily Mail

13 Mart 2026 04:10
Çempionlar Liqasının 1/8 finalının ilk oyununda “Real Madrid”ə 3:0 hesablı məğlubiyyətdən sonra “Mançester Siti”nin soyunma otağında ümidsizlik ab-havası hökm sürüb.

İdman.Biz bu barədə “Daily Mail”ə istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, oyunçular bir-biriləri ilə danışmaq və duş qəbul etmək halında olmayıblar. Vurğulanır ki, “Siti” oyunçuları klub avtobusuna təyin olunmuş vaxtdan gec qayıdıblar, şokda və səssiz olublar.

“Mançester Siti” ilə “Real Madrid” arasında cavab oyunu 17 martda Mançesterdəki “Etihad” stadionunda keçiriləcək.

