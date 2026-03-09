İsak Premyer Liqanın ən ucuzlaşımış oyunçusudur - Transfermarkt

Transfermarkt, son yeniləməsinə əsasən İngiltərə Premyer Liqası oyunçularının bazar dəyərlərini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Liverpul”un hücumçusu Aleksander İsak liqanın ən böyük dəyər itirən oyunçusu olub və 20 milyon avro dəyər itirib.
Transfermarkt-a görə, Premyer Liqada dəyərinin düşdüyü ən çox 10 oyunçu:
Aleksander İsak (Liverpul) — 100 milyon avro (-20 milyon avro);
Bukayo Saka (Arsenal) — 120 milyon avro (-10 milyon avro);
Koul Palmer (Çelsi) — 110 milyon avro (-10 milyon avro);
Martin Odeqaard (Arsenal) — 65 milyon avro (-10 milyon avro);
Rodri (Mançester Siti) — 65 milyon avro (-10 milyon avro);
Kristian Romero (Tottenhem) - 50 milyon avro (- 10 milyon avro);
Xavi Simons (Tottenhem) - 50 milyon avro (- 10 milyon avro);
Entoni Elanqa (Nyukasl Yunayted) - 40 milyon avro (- 10 milyon avro);
Deyan Kulusevski (Tottenhem) - 35 milyon avro (- 10 milyon avro);
Harvi Elliott (Aston Villa) - 22 milyon avro (- 8 milyon avro).