Poçettino “Real Madrid”in ona maraq göstərməsi ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib

11 Mart 2026
11 Mart 2026 06:12
ABŞ milli komandasının baş məşqçisi Maurisio Poçettino “Real Madrid”in onu komandanın yeni məşqçisi kimi nəzərdən keçirməsi ilə bağlı xəbərlərə reaksiya verib.

İdman.Biz bildirir ki, argentinalı məşqçi 2024-cü ilin sentyabr ayından ABŞ millisinə rəhbərlik edir.

“Real Madrid”in marağı məni ruhlandırırmı? Hər şeyin öz vaxtı var. Futbol səni istədiyi yerə aparacaq”, - Poçettino bildirib.

Poçettinonun hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin iyul ayının sonuna qədərdir. Alvaro Arbeloa “Real Madrid”in hazırkı baş məşqçisidir. O, 13 yanvar 2026-cı ildən kluba rəhbərlik edir.

