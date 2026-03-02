Veston Makkenni “Yuventus”la müqaviləsini uzadıb

“Yuventus” rəsmi saytında yarımmüdafiəçi Veston Makkenni ilə müqavilənin uzadılmasını elan edib.
Oyunçunun “Byankoneri” ilə yeni müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir.
Yarımmüdafiəçi “Şalke” və “Dallas” klublarının yetirməsidir və həmçinin Gelzenkirxen klubunda çıxış edib. O, ilk dəfə Turin klubuna 2020-ci ildə icarə əsasında qoşulub və 2021-ci ildə komandaya daimi qoşulub. Amerikalı həmçinin “Lids Yunayted”də də çıxış edib.
Bu mövsüm 38 matçda Makkenni səkkiz qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 22 milyon avrodur.