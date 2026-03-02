Rosenior standart vəziyyətlər barədə: “Futbolun gözəlliyi ondadır ki, müxtəlif üsullarla qol vurmaq olar”

“Çelsi”nin baş məşqçisi Liam Rosenior Arne Slotun Premyer Liqada standart zərbələrdən vurulan qollar barədə şərhlərinə reaksiya verib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, daha əvvəl “Liverpul”un baş məşqçisi klubların standart zərbələrə çox güvəndikləri üçün Premyer Liqa oyunlarından zövq almadığını bildirmişdi.
“Düşünürəm ki, futbolun gözəlliyi də elə bundadır - müxtəlif yollarla qol vurmaq olar. Mənim üçün düzgün və ya səhv oynamaq yolu yoxdur. Əminəm ki, dünən künc zərbəsindən qol vuranda azarkeşlərimiz qolun necə göründüyünə əhəmiyyət vermirdilər. Əminəm ki, “Arsenal” azarkeşləri də komandalarının qollarının necə göründüyünə əhəmiyyət vermirdilər. Oyunda əsas şey qalib gəlməkdir.
Künc zərbələrinə gəldikdə isə, deyərdim ki, mövsümün sonunda komandaların qapıçılara necə təsir etdiyini və necə müdafiə olunduğunu təhlil etməliyik. Düşünürəm ki, bu, müəyyən komandalara ədalətsiz üstünlük verir”, - Rosenior deyib.