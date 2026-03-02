2 Mart 2026
UEFA azarkeşlərin davranışına görə “Tottenhem”i 30 min avro cərimələyib

2 Mart 2026 21:14
Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinin (UEFA) İntizam Komitəsi İngiltərənin “Tottenhem” klubunu Çempionlar Liqasının 8-ci turunda Almaniyanın “Ayntraxt Frankfurt” komandası ilə oyunda azarkeşlərin ayrı-seçkilik davranışına görə 30.000 avro cərimələyib.

İdman.Biz bildidir ki, oyun 28 yanvarda Frankfurtda baş tutub və “Tottenhem”in 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

BBC-nin məlumatına görə, oyun zamanı “Tottenhem”in üç azarkeşi nasist salamı verib. Cərimənin yanında, kluba UEFA-nın himayəsi altında komandanın növbəti səfər oyunu üçün azarkeşlərinə bilet satmaq şərti ilə qadağan edilib. Qadağa qərarın verildiyi tarixdən etibarən bir il müddətinə dayandırılıb. “Tottenhem” həmçinin meydana əşyalar atdığına görə 2250 avro cərimələnib.

