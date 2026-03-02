2 Mart 2026
2 Mart 2026 20:43
85
Qətərdəki Finalissima matçı baş tutmaya bilər

Argentina və İspaniya arasında Finalissima oyunu Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən baş tutmaya bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Copa America 2024” və “AVRO 2024”ün qalibləri arasındakı matç 27 martda Qətərdə keçiriləcək.

Bu körfəz dövləti hazırda ABŞ və İsrailin hücumlarına cavab olaraq İran tərəfindən hədəf alınan ABŞ bazalarına ev sahibliyi edir.

FİFA Qətərin bütün idman tədbirlərini müvəqqəti olaraq dayandırmaq barədə açıqlamasından başqa hələlik heç bir qərar verilmədiyini iddia edir.

Finalissima ilə bağlı qərar yaxın günlərdə açıqlanacaq və 27 martdakı oyunun baş tutmaması ehtimalı yüksəkdir.

İdman.Biz
21:14
Dünya futbolu

UEFA azarkeşlərin davranışına görə “Tottenhem”i 30 min avro cərimələyib

Oyun zamanı “Tottenhem”in üç azarkeşi nasist salamı verib
19:57
Dünya futbolu

Messi cərimə zərbəsindən vurduğu qollara görə Peleyə çatıb

Braziliyalı Juninyo cərimə zərbələrindən ən çox qol vuran oyunçudur
19:27
Dünya futbolu

İsraildə ölkənin beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılmasından narahat deyillər

Hazırda İsrail İranla hərbi münaqişə vəziyyətindədir
19:12
Dünya futbolu

Flik Levandovskinin “Barselona”nın heyətində olmaması ilə bağlı fikirlərini bildirib

Levandovski “Vilyarreal”la La Liqa oyununda zədələnib
17:06
Futbol

Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya matçı öncəsi son məşqini keçirib - VİDEO

Yığma sabahkı qarşılaşmaya tam heyətlə çıxa bilməyəcək
16:51
Futbol

Siyasət Əsgərov: “Bu komanda ilə ilk dəfə üz-üzə gələcəyik”

Matç sabah “Dalğa Arena”da baş tutacaq və saat 15:00-da start götürəcək

1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq