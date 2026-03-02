Qətərdəki Finalissima matçı baş tutmaya bilər

Argentina və İspaniya arasında Finalissima oyunu Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən baş tutmaya bilər.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Copa America 2024” və “AVRO 2024”ün qalibləri arasındakı matç 27 martda Qətərdə keçiriləcək.
Bu körfəz dövləti hazırda ABŞ və İsrailin hücumlarına cavab olaraq İran tərəfindən hədəf alınan ABŞ bazalarına ev sahibliyi edir.
FİFA Qətərin bütün idman tədbirlərini müvəqqəti olaraq dayandırmaq barədə açıqlamasından başqa hələlik heç bir qərar verilmədiyini iddia edir.
Finalissima ilə bağlı qərar yaxın günlərdə açıqlanacaq və 27 martdakı oyunun baş tutmaması ehtimalı yüksəkdir.