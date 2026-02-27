“Opta” superkompüteri Çempionlar Liqasının 1/8 finalının favoritlərini açıqlayıb

“Opta” superkompüteri 2025/2026 mövsümündə Çempionlar Liqasının dörddəbir finalına kimin çıxacağını proqnozlaşdırıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Opta Analyst” bu barədə sosial mediada məlumat verib.
Analitik model “Çelsi”, “Liverpul”, “Mançester Siti”, “Bavariya”, “Barselona”, “Atletiko Madrid”, “Sportinq” və “Arsenal” komandalarını Avropa yarışlarının növbəti mərhələsinə yüksəlmək üçün favorit hesab edir. Qeyd etmək lazımdır ki, superkompüter hazırkı çempion PSJ-nin mübarizədən kənarlaşdırılacağını proqnozlaşdırır.
Xatırladaq ki, hazırkı Çempionlar Liqasının 1/8 final oyunları 10-11 mart (ilk oyunlar) və 17-18 mart (cavab oyunlar) tarixlərində keçiriləcək. Final Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək. Yarışın final oyunu 30 may 2026-cı ildə olacaq.