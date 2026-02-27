27 Fevral 2026
AZ

“Barselona” forma və mal satışından əldə etdiyi gəlirlərə görə Avropada liderlik edir

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Fevral 2026 22:58
37
“Barselona” forma və mal satışından əldə etdiyi gəlirlərə görə Avropada liderlik edir

“Barselona” 2025-ci ilə qədər forma və mal satışından əldə etdiyi gəlirə görə Avropada liderlik edir.

İdman.Biz UEFA-nın maliyyə hesabatına istinadən bunu bildirir.

Məlumata əsasən, təkcə “Barselona” və “Real Madrid” merçendayzinqdən 200 milyon avrodan çox - müvafiq olaraq 277 milyon və 231 milyon avro qazanıblar.

İlk 25 klubun siyahısı belədir:

1. Barselona – 277 milyon avro
2. Real Madrid – 231 milyon avro
3. Bavariya – 189 milyon avro
4. Mançester Yunayted – 172 milyon avro
5. Arsenal – 151 milyon avro
6. Liverpul – 148 milyon avro
7. Tottenhem – 102 milyon avro
8. Qalatasaray – 99 milyon avro
9. Çelsi – 95 milyon avro
10. PSJ – 88 milyon avro
11. Mançester Siti – 85 milyon avro
12. Fənərbağça – 72 milyon avro
13. Milan – 68 milyon avro
14. Borussiya Dortmund – 63 milyon avro
15. Yuventus – 56 milyon avro
16. İnter – 55 milyon avro
17. Beşiktaş – 50 milyon
18. Nyukasl - 40 milyon
19. Ayaks – 38 milyon
20. Seltik – 36 milyon
21. Atletiko Madrid – 33 milyon
22. Marsel – 26 milyon
23. Aston Villa – 26 milyon
24. Roma – 25 milyon
25. Ayntraxt Frankfurt – 25 milyon

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Opta” superkompüteri Çempionlar Liqasının 1/8 finalının favoritlərini açıqlayıb
22:43
Dünya futbolu

“Opta” superkompüteri Çempionlar Liqasının 1/8 finalının favoritlərini açıqlayıb

Superkompüter hazırkı çempion PSJ-nin mübarizədən kənarlaşdırılacağını proqnozlaşdırır
Qətər klubu Karraskala görə 20 milyon avrodan yuxarı məbləğ təklif edib
22:27
Dünya futbolu

Qətər klubu Karraskala görə 20 milyon avrodan yuxarı məbləğ təklif edib

Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 9 milyon avrodur
“Real Madrid” Rodrini almaq istəyir
22:12
Dünya futbolu

“Real Madrid” Rodrini almaq istəyir

Bu mövsüm Rodri Premyer Liqada 15 oyun keçirib
“Real Madrid” Raul Asensio ilə bağlı açıqlama yayıb
21:27
Dünya futbolu

“Real Madrid” Raul Asensio ilə bağlı açıqlama yayıb

İspaniyalı oyunçu son matçda meydanı xərəkdə tərk edib.
“Mançester Siti”dən “Real” 1/8 final oyunlarına reaksiya: “Bu, finala bənzəyir”
21:11
Dünya futbolu

“Mançester Siti”dən “Real” 1/8 final oyunlarına reaksiya: “Bu, finala bənzəyir”

Bu mövsümün əsas mərhələsində “Mançester Siti” “Real Madrid”i 2:1 hesabı ilə məğlub edib
Çempionlar Liqası: 1/8 final mərhələsinin oyunlarının dəqiq tarixləri və başlama saatları açıqlanıb
19:49
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: 1/8 final mərhələsinin oyunlarının dəqiq tarixləri və başlama saatları açıqlanıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Püşkün nəticəsinə əsasən, 1/8 cütlükləri bəlli olub

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
25 Fevral 15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib