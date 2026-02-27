“Barselona” forma və mal satışından əldə etdiyi gəlirlərə görə Avropada liderlik edir

“Barselona” 2025-ci ilə qədər forma və mal satışından əldə etdiyi gəlirə görə Avropada liderlik edir.
İdman.Biz UEFA-nın maliyyə hesabatına istinadən bunu bildirir.
Məlumata əsasən, təkcə “Barselona” və “Real Madrid” merçendayzinqdən 200 milyon avrodan çox - müvafiq olaraq 277 milyon və 231 milyon avro qazanıblar.
İlk 25 klubun siyahısı belədir:
1. Barselona – 277 milyon avro
2. Real Madrid – 231 milyon avro
3. Bavariya – 189 milyon avro
4. Mançester Yunayted – 172 milyon avro
5. Arsenal – 151 milyon avro
6. Liverpul – 148 milyon avro
7. Tottenhem – 102 milyon avro
8. Qalatasaray – 99 milyon avro
9. Çelsi – 95 milyon avro
10. PSJ – 88 milyon avro
11. Mançester Siti – 85 milyon avro
12. Fənərbağça – 72 milyon avro
13. Milan – 68 milyon avro
14. Borussiya Dortmund – 63 milyon avro
15. Yuventus – 56 milyon avro
16. İnter – 55 milyon avro
17. Beşiktaş – 50 milyon
18. Nyukasl - 40 milyon
19. Ayaks – 38 milyon
20. Seltik – 36 milyon
21. Atletiko Madrid – 33 milyon
22. Marsel – 26 milyon
23. Aston Villa – 26 milyon
24. Roma – 25 milyon
25. Ayntraxt Frankfurt – 25 milyon