28 Fevral 2026
Dieqo Simeone: “Qrizmannla nə olacağını bilmirik”

28 Fevral 2026 00:59
64
“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone hücumçu Antuan Qrizmannın gələcəyi ilə bağlı sualı cavablandırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl mətbuatda fransız futbolçunun yaxın günlərdə MLS klubu “Orlando Siti”yə transfer oluna biləcəyi bildirilirdi.

“Bu barədə danışmayacağam. Diqqətimi “Ovyedo” matçına və Qrizmannın bizim üçün nə qədər vacib olduğuna yönəltmişəm. Qrizmannla nə baş verəcəyini bilmirik. Onun bizim üçün nə qədər vacib olduğunu təkrarlamayacağam.
Hamı onun haqqında danışmağa davam edir. Biz Antuanla danışırıq; o, ona nə qədər ehtiyacımız olduğunu bilir. “Ovyedo”, “Barselona”, “Real Sosyedad”, “Tottenhem”... Bizi məhz bu gözləyir”, - deyə AS Simeonenin sözlərini sitat gətirir.

34 yaşlı Qrizmann 210 qolla klubun bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçusudur. Bu mövsüm futbolçu bütün yarışlarda 35 oyun keçirib, 12 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla müqaviləsi 2027-ci ilin yayında başa çatır.

