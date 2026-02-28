28 Fevral 2026
AZ

Qvardiola “Real Madrid”lə oyunlar barədə: “Bu yarışın tarixinin ən yaxşı komandaları ilə oynayanda öyrənirsən”

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 Fevral 2026 00:18
100
Qvardiola “Real Madrid”lə oyunlar barədə: “Bu yarışın tarixinin ən yaxşı komandaları ilə oynayanda öyrənirsən”

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola komandasının “Real Madrid”lə qarşılaşacağı Çempionlar Liqasının 1/8 finalının püşkatmasını şərh edib.

İdman.Biz bildirir ki, “Mançester Siti” 2025/2026 mövsümündə Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində “Real Madrid”i 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

“Bu yarışın tarixinin ən yaxşı komandaları ilə oynayanda öyrənirsən, inkişaf edirsən və daha da yaxşılaşırsan”, - Qvardiola bildirib.

Turnirin hazırkı finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək. Yarışın həlledici oyunu 30 may 2026-cı ildə keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkiyə Superliqası: “Trabzonspor” qələbə qazanaraq ilk üçlükdəki yerini gücləndirib
00:37
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: “Trabzonspor” qələbə qazanaraq ilk üçlükdəki yerini gücləndirib

“Trabzonspor” 51 xal toplayaraq turnir cədvəlində üçüncü pillədədir
İnfantino Meksikadakı iğtişaşları prezident Şeynbaumla müzakirə edib
27 Fevral 23:27
Dünya futbolu

İnfantino Meksikadakı iğtişaşları prezident Şeynbaumla müzakirə edib

FİFA Prezidenti Canni İnfantino 2026-cı il dünya çempionatından bir neçə ay əvvəl Meksikada baş verən silahlı toqquşmalarla bağlı şərh verib. İdman.Biz bildirir ki, dünya çempionatı yayda ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. “Bu gün Meksika prezidenti Klaudiya Şeynbaumla gözəl söhbətim oldu.

“Barselona” forma və mal satışından əldə etdiyi gəlirlərə görə Avropada liderlik edir
27 Fevral 22:58
Dünya futbolu

“Barselona” forma və mal satışından əldə etdiyi gəlirlərə görə Avropada liderlik edir

UEFA-nın maliyyə hesabatını dərc edib
“Opta” superkompüteri Çempionlar Liqasının 1/8 finalının favoritlərini açıqlayıb
27 Fevral 22:43
Dünya futbolu

“Opta” superkompüteri Çempionlar Liqasının 1/8 finalının favoritlərini açıqlayıb

Superkompüter hazırkı çempion PSJ-nin mübarizədən kənarlaşdırılacağını proqnozlaşdırır
Qətər klubu Karraskala görə 20 milyon avrodan yuxarı məbləğ təklif edib
27 Fevral 22:27
Dünya futbolu

Qətər klubu Karraskala görə 20 milyon avrodan yuxarı məbləğ təklif edib

Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 9 milyon avrodur
“Real Madrid” Rodrini almaq istəyir
27 Fevral 22:12
Dünya futbolu

“Real Madrid” Rodrini almaq istəyir

Bu mövsüm Rodri Premyer Liqada 15 oyun keçirib

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
25 Fevral 15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib