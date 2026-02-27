“Real Madrid” Raul Asensio ilə bağlı açıqlama yayıb

"Real Madrid"in mətbuat xidməti rəsmi saytında UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Benfika”ya qarşı (2:1) oyunda zədə alan müdafiəçi Raul Asensionun səhhəti ilə bağlı açıqlama yayıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyunun 77-ci dəqiqəsində Asensio komanda yoldaşı Eduardo Kamavinqa ilə toqquşub.
“Tibbi müayinədən sonra oyunçumuz Raul Asensio boyun nahiyəsində gərilmə diaqnozu qoyulub. Onun sağalma prosesi izləniləcək”, - deyə “Real Madrid”in açıqlamasında bildirilir.
Hadisə rəqib hissədə hava zərbəsi zamanı baş verib. İspaniyalı oyunçu təkbaşına ayağa qalxa bilməyib və meydanı xərəkdə tərk edib.