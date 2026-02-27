27 Fevral 2026
AZ

“Mançester Siti”dən “Real” 1/8 final oyunlarına reaksiya: “Bu, finala bənzəyir”

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Fevral 2026 21:11
71
“Mançester Siti”dən “Real” 1/8 final oyunlarına reaksiya: “Bu, finala bənzəyir”

“Mançester Siti”nin idman direktoru Uqo Viana Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin püşkatmasının nəticələrinə münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, püşkatmada “şəhərlilər” “Real Madrid”lə qarşılaşacaq.

“Bu, hər iki komanda üçün vacib oyundur. Artıq ümumi mərhələdə qarşılaşmışıq. Bu, həqiqətən maraqlı oyun olacaq və iştirak etmək xoşdur. Əlbəttə ki, bu, final kimi hiss olunur. Yenidən (“Santyaqo Bernabeu”ya) gedib belə bir rəqiblə qarşılaşmaqdan və bu cür matçları oynamaqdan məmnunuq.

Final? Bu barədə danışmaq üçün hələ tezdir. Hər oyunu ayrıca düşünməliyik", - Viana “Mançester Siti”nin mətbuat xidmətinin rəsmi saytında bildirib.

2025/2026 mövsümünün əsas mərhələsində “Mançester Siti” “Real Madrid”i 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid” Raul Asensio ilə bağlı açıqlama yayıb
21:27
Dünya futbolu

“Real Madrid” Raul Asensio ilə bağlı açıqlama yayıb

İspaniyalı oyunçu son matçda meydanı xərəkdə tərk edib.
Çempionlar Liqası: 1/8 final mərhələsinin oyunlarının dəqiq tarixləri və başlama saatları açıqlanıb
19:49
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: 1/8 final mərhələsinin oyunlarının dəqiq tarixləri və başlama saatları açıqlanıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Püşkün nəticəsinə əsasən, 1/8 cütlükləri bəlli olub
“Qisas hissi yoxdur” - Enrike Çempionlar Liqasının 1/8 finalının püşkü barədə
19:00
Dünya futbolu

“Qisas hissi yoxdur” - Enrike Çempionlar Liqasının 1/8 finalının püşkü barədə

Püşkatmanın nəticələrinə görə, PSJ 1/8 finalda “Çelsi” ilə qarşılaşacaq
Tarixi rəqabət: “Qalatasaray” - “Liverpul” qarşılaşmaları bizə nə deyir? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:15
Futbol

Tarixi rəqabət: “Qalatasaray” - “Liverpul” qarşılaşmaları bizə nə deyir? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Son 24 ildə keçirilmiş beş matçda qalib “sarı-qırmızılılar”dır
“Real”da müdafiə problemi: Raul Asensio sıradan çıxdı
17:18
Futbol

“Real”da müdafiə problemi: Raul Asensio sıradan çıxdı

Gənc mərkəz müdafiəçisinin boyun zədəsi ciddi hərəkət məhdudiyyətinə səbəb olub
Konfrans Liqasında: 1/8 final mərhələsində Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub
17:16
Dünya futbolu

Konfrans Liqasında: 1/8 final mərhələsində Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Pükatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
25 Fevral 15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib