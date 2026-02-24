Nevill: “Mançester Yunayted” Premyer Liqada üçüncü yeri tuta bilər”

“Mançester Yunayted”in keçmiş müdafiəçisi və hazırkı futbol mütəxəssisi Qari Nevill “qırmızı şeytanlar”ın bu mövsüm İngiltərə Premyer Liqasında üçüncü və ya dördüncü yerdə qərarlaşa biləcəyi ilə bağlı fikir bildirib.
Hazırda “Mançester Yunayted” 27 oyundan 48 xal toplayıb və Premyer Liqa turnir cədvəlində dördüncü yerdədir.
“Komandanın ilk dördlükdə yer almaq üçün inanılmaz bir fürsəti var. Düşünürəm ki, belə də olacaq. Digər komandalar Avropa yarışlarında oynamağa başlayırlar - onların diqqəti yayındıran amilləri var. “Mançester Yunayted”də isə bu diqqəti yayındıran amillər yoxdur.
“Mankunianlılar” “Everton”a qarşı o qədər də yaxşı oynamadılar, amma əvvəllər edə bilməyəcəkləri matçlarda uğur qazanmağa başlayırlar. Düşünürəm ki, “Mançester Yunayted” üçüncü yeri tuta bilər. Həqiqətən də belə düşünürəm. Bir neçə həftə əvvəl demişdim ki, “Aston Villa” bir az geriləyə bilər.
“Mançester Yunayted” oyunçularına baxın - onlar əhval-ruhiyyələri yaxşıdır. Onlar yaxşı oynayanda qalib gəlirlər, pis oynayanda qalib gəlirlər, hətta “Vest Hem”ə qarşı zəif oynayanda belə bir xal qazanıblar, ona görə də işlər yaxşılaşmağa başlayır. Komanda çox yaxşı nəticələr göstərir, düşünürəm ki, üçüncü və ya dördüncü yerdə qərarlaşacaqlar”, - deyə “Sky Sports” Nevillin sözlərini sitat gətirir.