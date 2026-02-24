25 Fevral 2026
AZ

Nevill: “Mançester Yunayted” Premyer Liqada üçüncü yeri tuta bilər”

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 Fevral 2026 22:29
74
Nevill: “Mançester Yunayted” Premyer Liqada üçüncü yeri tuta bilər”

“Mançester Yunayted”in keçmiş müdafiəçisi və hazırkı futbol mütəxəssisi Qari Nevill “qırmızı şeytanlar”ın bu mövsüm İngiltərə Premyer Liqasında üçüncü və ya dördüncü yerdə qərarlaşa biləcəyi ilə bağlı fikir bildirib.

Hazırda “Mançester Yunayted” 27 oyundan 48 xal toplayıb və Premyer Liqa turnir cədvəlində dördüncü yerdədir.

“Komandanın ilk dördlükdə yer almaq üçün inanılmaz bir fürsəti var. Düşünürəm ki, belə də olacaq. Digər komandalar Avropa yarışlarında oynamağa başlayırlar - onların diqqəti yayındıran amilləri var. “Mançester Yunayted”də isə bu diqqəti yayındıran amillər yoxdur.

“Mankunianlılar” “Everton”a qarşı o qədər də yaxşı oynamadılar, amma əvvəllər edə bilməyəcəkləri matçlarda uğur qazanmağa başlayırlar. Düşünürəm ki, “Mançester Yunayted” üçüncü yeri tuta bilər. Həqiqətən də belə düşünürəm. Bir neçə həftə əvvəl demişdim ki, “Aston Villa” bir az geriləyə bilər.

“Mançester Yunayted” oyunçularına baxın - onlar əhval-ruhiyyələri yaxşıdır. Onlar yaxşı oynayanda qalib gəlirlər, pis oynayanda qalib gəlirlər, hətta “Vest Hem”ə qarşı zəif oynayanda belə bir xal qazanıblar, ona görə də işlər yaxşılaşmağa başlayır. Komanda çox yaxşı nəticələr göstərir, düşünürəm ki, üçüncü və ya dördüncü yerdə qərarlaşacaqlar”, - deyə “Sky Sports” Nevillin sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çempionlar Liqası: “Nyukasl” - “Qarabağ” matçında ilk hissə başa çatıb - YENİLƏNİR
00:46
Futbol

Çempionlar Liqası: “Nyukasl” - “Qarabağ” matçında ilk hissə başa çatıb - YENİLƏNİR

Matçı italiyalı FIFA referisi Davide Massa idarə edir
İspaniyada Vitinyanın “Real Madrid”ə keçməsinin üç səbəbi açıqlanıb
00:39
Dünya futbolu

İspaniyada Vitinyanın “Real Madrid”ə keçməsinin üç səbəbi açıqlanıb

Portuqaliyalı oyunçunun “Real Madrid”ə keçmə ehtimalını artıran üç amil var
Fransa Futbol Federasiyası Uesli Fofanaya ünvanlanan irqçi təhqirlərə cavab verib
00:20
Dünya futbolu

Fransa Futbol Federasiyası Uesli Fofanaya ünvanlanan irqçi təhqirlərə cavab verib

Federasiya oyunçuya tam dəstəyini ifadə edib
“Barselona” prezidentliyinə namizəd: “Laporta getikcə Trampa oxşayır”
24 Fevral 23:46
Dünya futbolu

“Barselona” prezidentliyinə namizəd: “Laporta getikcə Trampa oxşayır”

“Barselona” prezidenti seçkiləri bu ilin martın 15-də keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Atletiko Madrid” 1/8 finala vəsiqə qazandı
24 Fevral 23:35
Futbol

Çempionlar Liqası: “Atletiko Madrid” 1/8 finala vəsiqə qazandı - YENİLƏNİR + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək
İnyesta Yamalın “Qızıl top”u qazanmaq şanslarını qiymətləndirib
24 Fevral 23:19
Dünya futbolu

İnyesta Yamalın “Qızıl top”u qazanmaq şanslarını qiymətləndirib

Bu mövsüm 18 yaşlı Yamal bütün yarışlarda 33 oyun keçirib
Meksika və İslandiya arasındakı matç ölkədəki iğtişaşlara baxmayaraq baş tutacaq
24 Fevral 22:57
Dünya futbolu

Meksika və İslandiya arasındakı matç ölkədəki iğtişaşlara baxmayaraq baş tutacaq

Meksika milli komandası bazar ertəsi günü Keretaroda planlaşdırılan məşqini keçirib

Ən çox oxunanlar

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi