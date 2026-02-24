25 Fevral 2026
AZ

“Barselona” prezidenti: “Messini 2023-cü ildə geri qaytarmaq istəyirdik”

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 Fevral 2026 21:29
102
“Barselona” prezidenti: “Messini 2023-cü ildə geri qaytarmaq istəyirdik”

“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta Kataloniya klubunun Lionel Messini 2023-cü ildə, PSJ-dən ayrıldığı zaman geri qaytarmaq istədiyini açıqlayıb.

“Ona hörmətimi bildirmək və layiq olduğu abidəni ucaltmaq istərdim. Onu 2023-cü ildə geri qaytarmağa çalışdıq, amma Messi “İnter Mayami”yə keçmək qərarına gəldi. Klub buna hörmətlə yanaşırdı. Biz Leoya çox şey verdik, Messi isə “Barselona”ya çox şey verdi, ona görə də o, vida matçına layiqdir. Messi o qədər ikonik bir fiqurdur ki, Kubala və Kroyffun yanında abidə qoymağa layiqdir.

Münasibətlərin gərgin olduğu bir vaxt var idi. Əminəm ki, o, müqaviləsini uzatmaq istəyirdi, amma ətrafında ona çox cəlbedici bir təklif verən PSJ-yə keçməyə qarşı olmayan insanlar var idi. Əminəm ki, Leo qalmaq istəyirdi. Biz bunu etməyə çalışdıq, amma “Barselona”nın maliyyə vəziyyəti buna imkan vermədi. Həyatda həmişə daha çox şeyə nail olmaq olar, amma bu maliyyə vəziyyəti kritik idi”, - “Mundo Deportivo” Laportanın sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çempionlar Liqası: “Nyukasl” - “Qarabağ” matçında ilk hissə başa çatıb - YENİLƏNİR
00:46
Futbol

Çempionlar Liqası: “Nyukasl” - “Qarabağ” matçında ilk hissə başa çatıb - YENİLƏNİR

Matçı italiyalı FIFA referisi Davide Massa idarə edir
İspaniyada Vitinyanın “Real Madrid”ə keçməsinin üç səbəbi açıqlanıb
00:39
Dünya futbolu

İspaniyada Vitinyanın “Real Madrid”ə keçməsinin üç səbəbi açıqlanıb

Portuqaliyalı oyunçunun “Real Madrid”ə keçmə ehtimalını artıran üç amil var
Fransa Futbol Federasiyası Uesli Fofanaya ünvanlanan irqçi təhqirlərə cavab verib
00:20
Dünya futbolu

Fransa Futbol Federasiyası Uesli Fofanaya ünvanlanan irqçi təhqirlərə cavab verib

Federasiya oyunçuya tam dəstəyini ifadə edib
“Barselona” prezidentliyinə namizəd: “Laporta getikcə Trampa oxşayır”
24 Fevral 23:46
Dünya futbolu

“Barselona” prezidentliyinə namizəd: “Laporta getikcə Trampa oxşayır”

“Barselona” prezidenti seçkiləri bu ilin martın 15-də keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Atletiko Madrid” 1/8 finala vəsiqə qazandı
24 Fevral 23:35
Futbol

Çempionlar Liqası: “Atletiko Madrid” 1/8 finala vəsiqə qazandı - YENİLƏNİR + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək
İnyesta Yamalın “Qızıl top”u qazanmaq şanslarını qiymətləndirib
24 Fevral 23:19
Dünya futbolu

İnyesta Yamalın “Qızıl top”u qazanmaq şanslarını qiymətləndirib

Bu mövsüm 18 yaşlı Yamal bütün yarışlarda 33 oyun keçirib
Meksika və İslandiya arasındakı matç ölkədəki iğtişaşlara baxmayaraq baş tutacaq
24 Fevral 22:57
Dünya futbolu

Meksika və İslandiya arasındakı matç ölkədəki iğtişaşlara baxmayaraq baş tutacaq

Meksika milli komandası bazar ertəsi günü Keretaroda planlaşdırılan məşqini keçirib

Ən çox oxunanlar

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi