“Barselona” prezidenti: “Messini 2023-cü ildə geri qaytarmaq istəyirdik”

“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta Kataloniya klubunun Lionel Messini 2023-cü ildə, PSJ-dən ayrıldığı zaman geri qaytarmaq istədiyini açıqlayıb.
“Ona hörmətimi bildirmək və layiq olduğu abidəni ucaltmaq istərdim. Onu 2023-cü ildə geri qaytarmağa çalışdıq, amma Messi “İnter Mayami”yə keçmək qərarına gəldi. Klub buna hörmətlə yanaşırdı. Biz Leoya çox şey verdik, Messi isə “Barselona”ya çox şey verdi, ona görə də o, vida matçına layiqdir. Messi o qədər ikonik bir fiqurdur ki, Kubala və Kroyffun yanında abidə qoymağa layiqdir.
Münasibətlərin gərgin olduğu bir vaxt var idi. Əminəm ki, o, müqaviləsini uzatmaq istəyirdi, amma ətrafında ona çox cəlbedici bir təklif verən PSJ-yə keçməyə qarşı olmayan insanlar var idi. Əminəm ki, Leo qalmaq istəyirdi. Biz bunu etməyə çalışdıq, amma “Barselona”nın maliyyə vəziyyəti buna imkan vermədi. Həyatda həmişə daha çox şeyə nail olmaq olar, amma bu maliyyə vəziyyəti kritik idi”, - “Mundo Deportivo” Laportanın sözlərini sitat gətirir.