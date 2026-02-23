23 Fevral 2026
Fernandu Santuş karyerasını bərpa etməyə hazırdır

23 Fevral 2026 13:37
Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi Fernandu Santuş fəaliyyətini yenidən davam etdirməyə açıq olduğunu bildirib.

İdman.Biz abola.pt-ya istinadən xəbər verir ki, 71 yaşlı mütəxəssis Səudiyyə Ərəbistanına üz tutmaq ehtimalını gizlətməyib.

“Azərbaycan millisindən ayrıldıqdan sonra bir neçə təklif aldım. Lakin müxtəlif səbəblərdən heç biri reallaşmadı. Yeni imkanları isə dəyərləndirməyə hazıram. Səudiyyə Ərəbistanı liqası yüksək keyfiyyətə malik və beynəlxalq nüfuza layiq çempionatdır. Adımla bağlı fərziyyələr olması normaldır. Əlaqələrim olub, amma hazırda vəziyyət barədə konkret nəsə deyə bilmərəm”, - deyə o, açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, F. Santuş 2024-cü ilin iyunundan 2025-ci ilin sentyabrına qədər Azərbaycan millisinə rəhbərlik edib. Hazırda onun adı Misirin “Əl-Əhli” və Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Şəbab” klubları ilə birgə hallanır.

