Ötən yay Münhen klubunun 26 yaşlı futbolçuya marağına baxmayaraq, “Bavariya” “Liverpul”un cinah oyunçusu Kodi Qakponu transfer etmək səylərindən imtina etmək qərarına gəlib.
İdman.Biz bu barədə “Football Insider”ə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, alman nəhəngi cinah oyunçusu Luis Diazın bu mövsümki oyununa görə Qakponu transfer etməkdən imtina edib. Kolumbiyalı ötən yay Qakponun hazırkı klubundan "Bavariya"ya keçib.
Niderlandlı futbolçu bu mövsüm bütün turnirlərdə 34 oyunda meydana çıxıb, yeddi qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 70 milyon avrodur.