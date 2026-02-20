Enrike PSJ-nin zəif penalti göstəricisini izah edib

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike komandanın zəif penalti statistikasını izah edib.
İdman.Biz bildirir ki, bu mövsüm PSJ doqquz penalti qazanıb, onlardan beşi qola çevrilib.
“Deyə biləcəyim odur ki, statistikanı bilirəm, çünki siz onları daim mənə xatırladırsınız, xüsusən də mənfi olduqda. Oyunlardan sonra, mətbuat konfranslarında...
Deyə bilərəm ki, bəli, penaltiləri qaçırmışıq. Bu normaldır, çünki penaltidən istifadə etməyənlər onu qazanırlar. Məqsədimiz komandada müxtəlif seçimlərə sahib olmaqdır. Artıq bir çox oyunçu penaltidən istifadə edib və çətin anlarda, vacib matçlarda yaxşı nəticələr göstərmişik... Bu oyunçularla finalda qalib gəlmişik. Düzdür, əsl penalti vuran oyunçumuz olmaya bilər, amma onları qola çevirə biləcək çoxlu oyunçumuz var”, - deyə Enrike klubun rəsmi saytında bildirib.