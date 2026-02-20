“Kristal Palas” Oliver Qlasneri qova bilər – BBC

“Kristal Palas” rəhbərliyi baş məşqçi Oliver Qlasnerin müqaviləsini cari mövsümün sonuna qədər ləğv edə bilər.
İdman.Biz bu barədə BBC-yə istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, menecer komandanın son zəif nəticələrinə görə işdən çıxarıla bilər. London klubu son 15 oyunda yalnız bir qələbə qazanıb.
Daha əvvəl “Kristal Palas”ın baş məşqçisi keçmiş kapitan Mark Qehinin “Mançester Siti”yə satılmasını tənqid etmiş və cari mövsümün sonunda klubdan ayrılacağını açıqlamışdı.
Oliver Qlasner 2024-cü ildən bəri “qartallar”a rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi altında klub 120 illik tarixində ilk böyük kubokunu – İngiltərə Kubokunu qazanıb.