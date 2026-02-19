Çilavert: “Real Madrid”in 90%-i qaradərilidir. Niyə yalnız Vinisiusun hər kəslə problemi var?”

Paraqvay millisinin keçmiş qapıçısı Xose Luis Çilavert Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda baş verən irqçi insidentdən sonra “Real Madrid”in cinah oyunçusu Vinisius Junioru tənqid edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Çilavert “Benfika”nın hücumçusu Canluka Prestiannini dəstəklədiyini bildirib.
“Mən Prestianni ilə razıyam. Vinisius hər kəsi təhqir edən ilk şəxsdir və bu, videoda aydın görünür. “Real Madrid” oyunçularının 90%-i qaradərilidir. Niyə onların heç vaxt problemi olmur, Vinisiusun isə hər kəslə problemi var?
Futbol kişilərin oynadığı düzbucaqlıdır və əvvəllər biz orada bir-birimizə pis sözlər deyirdik. Mikrofonlar və daha çox kamera əlavə edildikdən sonra futbol bir növ qadınlaşıb”, - deyə “A Bola” Çilavertdən sitat gətirir.
Vinisius Prestiannini onu “meymun” adlandırmaqda günahlandırdıqdan sonra matç ikinci hissədə dayandırılıb. Qeyd etmək lazımdır ki, bu anda argentinalı ağzını köynəyi ilə örtüb.