Ançelotti İstanbulda “ovda”: Qabriel Sara “sambaçılar”ın yeni ulduzu olur

"Qalatasaray"ın UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda "Yuventus"u 5:2 hesabı ilə darmadağın etməsi futbol dünyasında əks-səda doğurub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu tarixi qələbənin əsas qəhrəmanlarından biri olan braziliyalı yarımmüdafiəçi Qabriel Sara Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelottinin diqqətini çəkib.
Qarşılaşmanı tribunadan izləyən təcrübəli mütəxəssis, Saranın oyun idarəçiliyinə və vurduğu qola heyran qalıb. "AS" nəşrinin məlumatına görə, Ançelotti zədəli oyunçuların çoxluğu fonunda Saranı Braziliya millisinin növbəti düşərgəsinə dəvət etməyi ciddi şəkildə planlaşdırır.
Qeyd edək ki, Qabriel Sara "Yuventus"a qarşı oyunda həm qol, həm də məhsuldar ötürmə ilə yadda qalaraq, klubun əfsanəsi Uesli Sneyderin rekorduna şərik olub. 26 yaşlı futbolçunun transfer dəyəri bu performansdan sonra kəskin şəkildə artaraq 25 milyon avroya (50 milyon AZN) çatıb.