Arbeloa: “Benfika” ilə matçda görmək istədiyimiz “Real Madrid” gördük”

“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa UEFA Çempionlar Liqasının pey-off mərhələsində “Benfika” ilə oyun barədə fikirlərini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, matç 1:0 hesabı ilə madridlilərin xeyrinə qurtarıb.
“Əla ilk hissə keçirdik və daha çox qol vurmağa layiq idik. Hadisədən sonra [Canluka Prestianninin irqçilik ittihamları ilə bağlı] hər şey dəyişdi, amma yaxşı oynamağa və qol şansları yaratmağa çalışdıq.
Təbii ki, rəqiblər daha açıq oldular və bəzən top daha az nəzarətlə bir cərimə meydançasından digərinə keçdi. Bu matçda görmək istədiyimiz “Real Madrid”i aydın şəkildə gördük: etibarlı, hər kəsin çox çalışdığı və komanda üçün oynadığı. Üç həftə əvvəlki oyundan bəri necə dəyişdiyimizdən çox məmnunam. Tamamilə fərqli bir komanda göstərdik və bu, bütün madridlilərin görmək istədiyi “Real Madrid”dir.
Əlbəttə ki, son matç idealımızdan ən uzaq şey idi. Amma bu dəfə necə olmalı olduğunu göstərdik və təyinatımdan bəri diqqətimi buna yönəltmişəm. Əla bir komanda gördük. Təkmilləşmə üçün yer var, amma bu istiqamətdə irəliləməliyik”, - deyə Arbeloa “Real Madrid”in rəsmi saytına istinadən bildirib.