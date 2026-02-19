“Mançester Yunayted” Reşfordu “Barselona”ya icarəyə verdiyinə görə təəssüflənir

“Mançester Yunayted”in rəhbərliyi hücumçu Markus Reşfordu “Barselona”ya 26 milyon funt sterlinqə almaq hüququ ilə icarəyə verməyə razılaşdığına görə peşmandır.
İdman.Biz bu barədə “Mirror”a istinadən bildirir.
İngilis futbolçu bu mövsüm 34 matçda 10 qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə edib.
Mənbənin məlumatına görə, “Qırmızı şeytanlar”ın rəhbərliyi oyunçunun transfer qiymətinin təxminən 50 milyon funt sterlinq olması lazım olduğunu düşünür. Oyunçunun özü Kataloniya klubunda qalmaq istəyir və bu, “Blauqrana”nın ingilis futbolçunu almaq qərarına gələcəyi təqdirdə onlar üçün üstünlük ola bilər. İcarə müqaviləsində müqaviləni vaxtından əvvəl ləğv etmək hüququ yoxdur.
“Mançester Yunayted”in həmsahibi Cim Retkliff klubun büdcəsini azaltmaq üçün Reşfordu satmaq istəyir, lakin onu “Barselona”ya endirimli qiymətə göndərmək istəmir.