Eddi Hau Çempionlar Liqasında qələbələr üzrə rekord qırmağa yaxındır

“Nyukasl”ın UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Qarabağ” üzərində 6:1 hesablı qələbəsi baş məşqçi Eddi Haunun mövsümdə beşinci qələbəsi olub.
İdman.Biz-in Squawka-ya istinadən məlumatına görə, bu, ingilis məşqçinin bir mövsümdə bu turnirdə ən çox qələbə qazanması üzrə milli rekorduna bərabərdir.
Hau hazırda iki məşqçi ilə birlikdə birinci yeri bölüşür. Əvvəllər yalnız Bobbi Robson 2002/03 mövsümündə “Nyukasl”da və Qrem Potter 2022/23 mövsümündə “Çelsi”də bir mövsümdə Çempionlar Liqasında beş dəfə qələbə qazana biliblər.