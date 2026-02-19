Lukaş Podolski karyerasını bitirmək ehtimalı barədə danışıb

“Arsenal”ın keçmiş hücumçusu, hazırda Polşanın “Qurnik” klubunda oynayan Lukaş Podolski gələcəyi barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu həm də klubun həmsahibidir.
“Görək bundan sonra nə olacaq. Bu il 41 yaşım olacaq və bu qədər uzun müddət oynamağım çox xoşdur. Bu asan deyil, amma öhdəsindən gəlirəm. Görək bu mövsümdən sonra nə olacaq. Qapını bağlamıram. Oynamağa davam etmək istəyə bilərəm, bəlkə də nəsə olacaq, bəlkə də yox.
Əlbəttə ki, klubun irəliləməsinə kömək etmək istəyirəm. Buraya meydandan kənar işlərim də daxildir, mən də məhz bunu edirəm. Karyeramı bitirəndə digər fəaliyyətlər üçün daha çox vaxtım olacaq”, - deyə Podolski bildirib.