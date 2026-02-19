“Arsenal” çempionatın autsayderi ilə oyunda xal itirib

İngiltərə Premyer Liqasının 31-ci turunun “Vulverhempton” və “Arsenal” arasında təxirə salınmış oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Molineux Stadium”da (Vulverhempton) baş tutan matç 2:2 hesablı heç-heçə ilə bitib.
“Topçular”ın hücumçusu Bukayo Saka beşinci dəqiqədə hesabı açıb. Müdafiəçi Pyero İnkapi 56-cı dəqiqədə fərqi artırıb. “Vulverhempton”un müdafiəçisi Uqo Bueno 61-ci dəqiqədə fərqi azaldıb. 90+4-cü dəqiqədə “Arsenal”ın müdafiəçisi Rikkardo Kalafiori öz qapısına qol vurub.
İngiltərə Premyer Liqasında 27 oyundan sonra “Arsenal” 58 xalla turnir cədvəlində liderliyini qoruyub saxlayır. “Vulverhempton” 10 xalla 20-ci yerdədir.