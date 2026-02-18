“Atletik Bilbao”nun oyunçusu karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər

Londonun “Arsenal” klubu “Atletik Bilbao” komandasının hücumçusu Niko Uilyamsla maraqlanır.
İdman.Biz-in TEATMalk-a istinadən məlumatına görə, 23 yaşlı futbolçu hazırkı vəziyyətindən narazı olduğu üçün klubdan ayrılmağı düşünür.
“Arsenal” artıq Uilyamsın nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıb və yay transfer pəncərəsindən əvvəl rəsmi təklif vermək niyyətindədir. “Atletik” futbolçunun ayrılmasının qaçılmaz olduğunu başa düşür, çünki o, özünü rahat hiss etmir və inkişaf etmək ehtiyacını başa düşür.
Bask klubunun hücumçusunu yalnız ən azı 100 milyon avro müqabilində buraxmağa hazırdırlar. Buna baxmayaraq, mənbələr bu qiymətin “Arsenal”ı dayandırmadığını bildirirlər.
Uilyams bu mövsüm “Atletik”də 26 oyuna çıxıb, dörd qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Klub hazırda 28 xalla La Liqada 10-cu yerdədir.