Mikel Arteta oyunçularının zədələri barədə danışıb

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta bildirib ki, oyunçu zədələri onu oyun planı üzərində daha diqqətlə düşünməyə məcbur edir.
İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə Kubokunda “Uiqan”la oyundan (4:0) əvvəl müdafiəçi Rikkardo Kalafiori isinmə hərəkətlərində zədə alıb və onun yerinə start heyətində Bukayo Saka yer alıb.
“Bunu sümüklərimdə hiss edirəm, daha çox fərqindəyəm. Ofisimdə olanda kiminsə qapını açdığını eşidəndə “Xeyr, xahiş edirəm” deyirəm, çünki bu, çox çətin andır.
Bukayonu Rikkinin yerinə qoymaqla oyun planında bir çox şeyi dəyişdirməlisən: mövqeləri və hər şeyi, və bunu etmək üçün cəmi iki dəqiqən var. Bu, səni daha yaxşı məşqçi edir, çünki “Bəs nə olar?” deyə düşünməlisən. Oyundan dərhal əvvəl və sonra oyun zamanı getdikcə daha çox sual yaranır, ona görə də daha hazırlıqlı olmalısan.
Mən də oyunçu olmuşam və müəyyən məşqləri sevirdik. Bu, bədəninizə “İndi başlayacaq, indi başlayacaq, indi başlayacaq” demək kimidir." Bəzən şeyləri dəyişdirmək çətindir. Bu, həqiqətən diqqət yetirməli olduğumuz bir şeydir. İsinməsək nə baş verər? Fasilədə təxminən 15 dəqiqə otururuq və sonra ikinci hissədə işə başlayırıq. Bəlkə də bu barədə düşünməli olduğumuz bir şeydir”, - ESPN Artetanın sözlərini sitat gətirir.