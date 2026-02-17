Runi: “Arsenal”ın heyətində dünya səviyyəli ulduz yoxdur”

“Mançester Yunayted”in və İngiltərə millisinin keçmiş hücumçusu Ueyn Runi hazırkı “Arsenal”ın heyətində dünya səviyyəli ulduzun olmadığını bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, “Arsenal” hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlinə başçılıq edir.
“Arsenal”ın əsl superulduz, hər şeydə günahlandırıla bilən dünya səviyyəli oyunçusu olmadığı ilə razıyam. Lakin, son bir neçə ildə gördüyümüz kimi, onlar necə qalib gəlməyi bilirlər. Onlar superulduzun lazım olmadığını göstəriblər. Düşünürəm ki, baş verənlər “Arsenal” azarkeşlərinin, keçmiş oyunçularının onlara qarşı çıxmasıdır və bu, onları məhv edir.
Onlar susmalı və hər kəsin danışmasına imkan verməlidirlər. Mikel Arteta parlaq bir iş görür - danışıq tərzi, media ilə münasibət tərzi, oyunçuları sakitləşdirməyə çalışması. Klubla əlaqəli digər insanların təsiri daha böyükdür.
Keyfiyyət baxımından “Arsenal”ın çoxlu yüksək səviyyəli oyunçuları var. Oyunu dəyişdirə biləcək superulduzları varmı? Düşünmürəm, amma oyunları necə qazanmağı bilirlər və bunu son üç ildə göstəriblər.
Əlbəttə ki, “Arsenal” liqanı qazana bilər, amma mövsümün hələ üçdə biri qalıb, ona görə də hər şey ola bilər. Düşünürəm ki, onlar Artetanın sayəsində qalib gələcəklər - o, bu mövsüm fantastik idi. Əvvəlki mövsümlərdə təzyiq artdıqda o, bunu göstərirdi və bu, oyunçulara təsir edirdi, amma düşünürəm ki, bu il o, bu vəziyyətin öhdəsindən qüsursuz gəldi”, - “Goal” qəzeti Runidən sitat gətirir.