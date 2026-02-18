“Olimpiakos”un baş məşqçisi: “Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində gözləntilərimizi aşdıq”

“Olimpiakos”un baş məşqçisi Xose Luis Mendilibar Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin “Bayer”ə qarşı keçiriləcək ilk oyunu haqqında danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, Yunanıstan komandası əsas mərhələdə “Leverkuzen”i 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
“Çempionlar Liqasında ümumilikdə yaxşı çıxış etdik; böyük büdcəli komandaları qabaqlayaraq 18-ci yeri tutaraq gözləntilərimizi aşdıq. İndi yaxşı formada olan bir komandaya qarşı [bu nəticəni təkrarlamaq] istəyirik. Bu, yeni bir oyundur. Sadəcə onları keçən dəfə məğlub etməyimiz bu dəfə qalib gələcəyimiz və ya uduzacağımız anlamına gəlmir.
Şanslarımızı effektiv şəkildə idarə etmək çox vacibdir. Bizdən daha az topa sahib olan komandalara qarşı oynadıq və onlar yenə də qol vurdular. "Son oyunlarda bir neçə dəfə qol vurmağa yaxın idik, amma bunu bacara bilmədik. Bu, futboldur. “Bayer”ə qarşı ilk oyundakı kimi təsirli olmalıyıq”, - Mendilibar UEFA-nın rəsmi saytında bildirib.