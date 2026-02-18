Spalletti “Yuventus”un “Qalatasaray”a böyükhesablı məğlubiyyətini şərh edib

“Yuventus”un baş məşqçisi Luçano Spalletti Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda “Qalatasaray”a 5:2 hesabı ilə məğlub olduqları oyunu şərh edib.
“Birinci hissəni zəif başa vurduq və ikinci hissədə daha yaxşı olmağa çalışdıq. Komandamızın sadiqliyi və xarakteri daha da pisləşdi. Bu gün “Yuventus” üç addım geri çəkildi.
Kambiaso ilk hissənin sonlarında ikinci sarı vərəqə almaq riskini götürdü. Bu kimi oyunlarda sarı vərəqə alsanız, bunun öhdəsindən necə gələcəyinizi bilməlisiniz, amma yenə də Kabalın meydandan qovulması ilə bunun əvəzini ödədik. Bu, bizim üçün bəzi çətinliklər yaratdı və sonra hücum qurmağımız da daxil olmaqla çoxlu səhvlər etdik.
İnanıram ki, komandamız oynasaq, müdafiədə daha yaxşı ola bilər. Əks-hücumda yaxşı olan və ya müdafiədə çox etibarlı oyunçularımız yoxdur. Səviyyəmizdən aşağı düşsək, həmişə təhlükədə olacağıq.
Həmişə normal vəziyyətlərdə oynamaq istəyirik. Ciddi təhlükə olduqda və top qapıdan çıxarıldıqda, həmişə oynamaq lazım olduğu fikri səhvdir. Ekstremal vəziyyətlər baş verdikdə, bu, heç vaxt asan olmur. Məsuliyyəti öz üzərimizə götürməliyik. Fərdi və müəyyən vəziyyətləri anlamaq baxımından komanda hələ ən yaxşı vəziyyətdə deyil və bu gecə vəziyyəti daha da pisləşdirdi.
Qırılma matçı daha da çətinləşdirdi, amma biz bunun üzərində işləyirik; buna görə də buradayıq. Klub və xalq qarşısında hesabatlı olmalıyıq”, - jurnalist Canluka Di Marzio öz saytında Spallettinin sözlərini sitat gətirir.