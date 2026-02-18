“Yuventus” tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasında beş qol buraxıb

İtaliyanın “Yuventus” komandası klub tarixində ilk dəfə olaraq UEFA Çempionlar Liqası matçında beş qol buraxıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Çempionlar Liqası pley-off mərhələsinin ilk oyununda Turin klubu Türkiyənin “Qalatasaray” komandasına 2:5 hesabı ilə məğlub olub. Komandalar Türkiyənin İstanbul şəhərindəki “RAMS Park” stadionunda oynayıblar.
“Opta Sports” telegram kanalının məlumatına görə, “Yuventus” Avropa yarışlarında sonuncu dəfə beş və ya daha çox qol 1958-ci ildə “Viner”ə 7:0 hesabı ilə uduzduqları oyunda buraxıb. Bu məğlubiyyət Avropa Çempionlar Kubokunda baş verib.
“Qalatasaray” və “Yuventus” arasında ikinci oyun 25 fevralda Turindəki “Allianz” stadionunda keçiriləcək.