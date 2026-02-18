20 Fevral 2026
Okan Buruk: “Oyuna biz nəzarət edirdik”

18 Fevral 2026 01:49
Türkiyənin “Qalatasaray” klubunun baş məşqçisi Okan Buruk Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda “Yuventus” üzərində qazanılan 5:2 hesablı qələbəni şərh edib.

İdman.Biz bildirir ki, ilk hissədən sonra hesab 2:1 “Yuventus”un xeyrinə olub.

“Fasilədə oyunçuları oyunlarına görə təbrik etdim. Daha çox üstün idik, amma buraxdığımız iki qolda bəxtimiz gətirmədi. Oyuna nəzarət etdik, oyunçular çox çalışdılar. Yaxşı geridönüş etdik. Dedim ki, belə oynamağa davam etsək, qalib gələcəyik.

Əsas odur ki, ikinci qolu tez vurduq. Özünəinam qazandıqdan sonra üçüncü qolu, sonra isə digər qolları vurduq. Biz sona qədər böyük həvəslə oynadıq və üstün olduq. Hazırkı hesabın kifayət qədər olduğunu düşünmürdük və mən bunu hər şeydən çox istəyirdim”, - deyə Buruk bildirib.

