Xabi Alonso “Marsel”i çalışdırmaqdan imtina edib

RMC Sport-un məlumatına görə, Xabi Alonso “Marsel” klubunu çalışdırmaq təklifini rədd edib.
İdman.Biz bildirir ki, ispan mütəxəssis təyinatından altı ay sonra, 12 yanvarda “Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb.
Mənbənin məlumatına görə, “Marsel” Roberto De Dzerbinin istefasından sonra Alonso ilə əlaqə saxlayıb, lakin o, təklifi rədd edib. Klubun qeyri-sabit vəziyyəti onun qərarına təsir edib.
“Marsel” hazırda Liqa 1-də 22 oyundan sonra 40 xalla dördüncü yerdədir.
44 yaşlı mütəxəssis həmçinin “Real Sosyedad B” və “Bayer” klublarını da çalışdırıb və onlarla birlikdə Almaniya çempionluğunu, Almaniya Kubokunu və Superkubokunu qazanıb.