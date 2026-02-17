“İnter”in müdafiəçisi Bastoni “Yuventus”la oyunda simulyasiyaya görə üzr istəyib

“İnter”in müdafiəçisi Alessandro Bastoni Seriya A-nın 25-ci turunda “Yuventus”a qarşı 3:2 hesablı qələbə qazanılan oyunda etdiyi hərəkətləri səhv adlandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 42-ci dəqiqədə “İnter”in müdafiəçisi Pyer Kalulu qeyri-dəqiq ötürmədən sonra az qala Bastoninin ayağına dəyəcəkdi. “Nerazzurri”nin oyunçusu təmasda olan kimi davranaraq yerə yıxılıb və hakim Federiko La Penna “Yuventus”un müdafiəçisinə ikinci sarı vərəqə göstərib. Bastoni Kalulu meydandan qovulduqdan sonra sevincini gizlətməyib.
“Mən bura məsuliyyəti öz üzərimə götürmək üçün gəlmişəm. Ən çox da qovulmadan sonrakı davranışımdan məyus oldum. Mən buradayam, çünki insanın səhv etmək hüququ var, eyni zamanda onları etiraf etmək məsuliyyəti də var, Bastoni “Sky Sport Italia”nın efirində bildirib.