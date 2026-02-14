Liqa 1: “Strasburq” “Marsel”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb

Fransa Liqa 1-in 22-ci turunun “Marsel” və “Strasburq” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar “Stade Orange Velodrome” stadionunda (Marsel, Fransa) oynayıblar. Oyun 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
“Marsel”in yarımmüdafiəçisi Meyson Qrinvud oyunun ilk qolunu 14-cü dəqiqədə vurub. Hücumçu Amin Quiri 47-ci dəqiqədə ev sahibi komandanın üstünlüyünü ikiqat artırıb. 74-cü dəqiqədə “Strasburq”un yarımmüdafiəçisi Sebastyan Nanasi qollardan birinin əvəzini çıxıb, 90+7-ci dəqiqədə isə qonaqların hücumçu Xoakin Paniçelli penaltidən hesabı 2:2 edib.
Fransa çempionatında 22 oyundan sonra “Marsel”in 40 xalı var və turnir cədvəlində dördüncü yerdədir. “Strasburq” 31 xalla yeddinci yerdə qərarlaşıb.