“Bavariya” Keynin dublu sayəsində “Verder”i məğlub edib - VİDEO

Almaniya Bundesliqasının 22-ci turunda “Verder Bremen” və “Bavariya” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Bavariya” oyunu 3:0 hesabı ilə qazanıb.
Qarşılaşma Bremendəki “Vonninvest Weserstadion”da baş tutub.
Harri Keyn 22-ci dəqiqədə penaltidən qol vurub, daha sonra 25-ci dəqiqədə dubl edib. Leon Qoretska 70-ci dəqiqədə yekun hesabı müəyyən edib.
Bu oyundan sonra “Verder Bremen” Almaniyanın yüksək liqasında 19 xalla 16-cı yerdədir, “Bavariya” isə 57 xalla Bundesliqaya liderlik edir.
Turun digər oyunlarında aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:
“Hamburq” – “Union” – 3:2
“Ayntraxt” – “Borussiya Mönhenqladbax” – 3:0
“Hoffenhaym” – “Frayburq” – 3:0
“Bayer” – “Sankt-Pauli” – 4:0