14 Fevral 2026
AZ

“Bavariya” Keynin dublu sayəsində “Verder”i məğlub edib - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 Fevral 2026 20:43
77
“Bavariya” Keynin dublu sayəsində “Verder”i məğlub edib

Almaniya Bundesliqasının 22-ci turunda “Verder Bremen” və “Bavariya” arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Bavariya” oyunu 3:0 hesabı ilə qazanıb.

Qarşılaşma Bremendəki “Vonninvest Weserstadion”da baş tutub.

Harri Keyn 22-ci dəqiqədə penaltidən qol vurub, daha sonra 25-ci dəqiqədə dubl edib. Leon Qoretska 70-ci dəqiqədə yekun hesabı müəyyən edib.

Bu oyundan sonra “Verder Bremen” Almaniyanın yüksək liqasında 19 xalla 16-cı yerdədir, “Bavariya” isə 57 xalla Bundesliqaya liderlik edir.

Turun digər oyunlarında aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

“Hamburq” – “Union” – 3:2
“Ayntraxt” – “Borussiya Mönhenqladbax” – 3:0
“Hoffenhaym” – “Frayburq” – 3:0
“Bayer” – “Sankt-Pauli” – 4:0

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mark Kukurelya 3-4 həftə meydanlardan kənarda qalacaq
20:57
Dünya futbolu

Mark Kukurelya 3-4 həftə meydanlardan kənarda qalacaq

27 yaşlı futbolçu bu mövsüm klubun heyətində bütün yarışlarda 35 oyuna çıxıb
A Seriyası: Autsayder səfərdə qalib gəlib
20:24
Dünya futbolu

A Seriyası: Autsayder səfərdə qalib gəlib

“Fiorentina” qələbəyə baxmayaraq hələ də sondan üçüncüdür
“Espanyol” “Selta” ilə oyunda qələbəni əldən verib
20:14
Dünya futbolu

“Espanyol” “Selta” ilə oyunda qələbəni əldən verib

Bu oyundan sonra “Espanyol” altıncı, “Selta” isə yeddinci yerdədir
İngiltərə Kuboku: “Vest Hem” səfərdə “Berton Albion”u məğlub edib
20:01
Dünya futbolu

İngiltərə Kuboku: “Vest Hem” səfərdə “Berton Albion”u məğlub edib

Summervill “Vest Hem”in qələbə qolunu 95-ci dəqiqədə vurub
Hollivud aktyorunun klubu İngiltərə Kubokunda mərhələ adlayıb
19:49
Dünya futbolu

Hollivud aktyorunun klubu İngiltərə Kubokunda mərhələ adlayıb

“Reksem” 2022-ci ildən bəri üç dəfə üst liqaya yüksəlib
“Barselona” “Atletiko” ilə oyundan sonra hakimlikdən rəsmi şikayət edib
19:29
Dünya futbolu

“Barselona” “Atletiko” ilə oyundan sonra hakimlikdən rəsmi şikayət edib

“Atletiko” ilə oyunda “Barselona”nın oyunçusu Kubarsinin vurduğu qol VAR müdaxiləsindən sonra sayılmayıb

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər
12 Fevral 05:06
Dünya futbolu

“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

Konte günahını boynuna almasa, bir oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.