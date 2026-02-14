“Feyenoord” Rahim Sterlinqlə müqaviləni imzalandıqdan iki gün sonra ləğv edə bilər

“Feyenoord” hücumçu Rahim Sterlinqlə müqaviləsi imzaladıqdan cəmi iki gün sonra onu ləğv etməyi düşünür.
İdman.Biz bildirir ki, oyunçu artıq intizam qaydalarını pozduğuna görə məşqlərdən kənarlaşdırılıb.
Topskills Sports UK sosial media hesabına görə, ingilis hücumçunun “Feyenoord”a transferi mübahisələrə səbəb olub.
Mənbənin məlumatına görə, müqavilə bağlandıqdan cəmi 24 saat sonra Sterlinq rəsmi olaraq klubun məşq meydançasından kənarlaşdırılıb. Oyunçunun müqaviləsi yaxın gələcəkdə ləğv edilə bilər.
“Feyenoord” rəhbərliyi oyunçunun törətdiyi iddia edilən ciddi intizam pozuntusu ilə bağlı təcili araşdırmaya başlayıb. Transferin 12 fevralda rəsmi olaraq təsdiqlənməsinə baxmayaraq, klub Sterlinqin komandaya inteqrasiyasını dayandırıb. İddialar təsdiqlənərsə, oyunçu ya dərhal müqaviləyə xitam verilə bilər, ya da klubla bağlı bütün fəaliyyətlərdən uzun müddətli uzaqlaşdırma ilə üzləşə bilər.
Hazırda həm klub, həm də oyunçunun nümayəndələri hər hansı rəsmi şərh verməkdən çəkinirlər.