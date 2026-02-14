Qvardiola Retkliffin miqrantlarla bağlı sözləri ilə razılaşmayıb

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiola “Mançester Yunayted”in həmsahibi Cim Retkliffin sözlərinə cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, Retkliff Böyük Britaniyada miqrant əhalisinin çoxluğu barədə danışmışdı.
“Ser Cimə böyük hörmətim var; onunla görüşmək şansım olub. O, çıxışlarından sonra üzr istədi, ona görə də dediklərinə şərh verməyəcəyəm, çünki Cim demək istədiyini tam olaraq dedi. Amma dünya miqyasında problem ondadır ki, biz immiqrantlara və ya başqa ölkələrdən gələn insanlara ölkələrimizin problemi kimi yanaşırıq və bu, böyük problemdir, çünki bu, onların günahı deyil.
Mənim kataloniyalı, sizin isə britaniyalı olmağınız - doğulduğumuz yer bizə necə təsir edir? Bu, valideynlərimizin seçimi idi. Hər kəs özü, ailəsi və dostları üçün daha yaxşı bir həyat və daha yaxşı bir gələcək istəyir və bəzən doğulduğunuz yerdə, bəzən də köçə biləcəyiniz yerlərdə fürsətlər yaranır.
Əvvəllər səyahət etmək çox çətin idi, amma bu gün bir saat ərzində istənilən yerə çata bilərsiniz. Dəri rəngi və ya doğulduğu yer artıq əhəmiyyət kəsb etmir. Bu sahədə görüləsi çox işimiz var. Düşünmürəm ki, kataloniyalı olmaq mənim səndən daha yaxşı olduğum deməkdir.
Doğulduğum yerdə təhsilim, Meksika və Qətərdə səyahətlərim, İtaliya, İngiltərə və ya Almaniyadakı həyatım - bunlar sadəcə şəxsiyyətim üçün bir nemətdir. İnanılmaz dərəcədə... Səyahətlərimdə gözəl insanlar var idi və bütün məsələ bundadır. Amma bu, mənim üçün bir yerdə və ya başqa yerdə doğulmağı asanlaşdırmır. İnsanların əksəriyyəti ölkələri öz ölkələrindəki problemlər üzündən tərk edir, getmək istədikləri üçün deyil. Başqa mədəniyyətləri qəbul etdikdə - onları həqiqətən qəbul etdikdə - cəmiyyət daha yaxşı bir yerə çevrilir.
“Mançester Siti” soyunma otağı müxtəlif mədəniyyətlərin qarışığı sayəsində müsbət bir atmosfer yaratdımı? Əlbəttə. Xristianlar və müsəlmanlar olduqda və bir-birini sevdikdə, bir-birinə hörmət etdikdə və birlikdə çalışdıqda necə də gözəldir. Problem nədir? Problemi liderlər və prezidentlər yaradır. Əgər onlara etibar etməli olsaq, deməli, problemimiz var. Sivilizasiyanı özümüz qurmalıyıq. Bizə nə etməli olduğumuzu, nə uğrunda mübarizə aparmalı olduğumuzu deyəcək adamlara etibar etməliyik”, - deyə Qvardiola “The Guardian” qəzetinə bildirib.