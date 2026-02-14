15 Fevral 2026
“Milan” “Real”ın müdafiəçisi Valdepenyasla maraqlanır

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 Fevral 2026 23:40
77
“Milan” “Real Madrid”in mərkəz müdafiəçisi Viktor Valdepenyasa maraq göstərir.

Bu barədə İdman.Biz “Mundo Deportivo”ya istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, 19 yaşlı futbolçu irəliləyişini davam etdirmək istəyir. “Real Madrid” klubu hesab edir ki, Valdepenyasın xaricə potensial transferi ona buna nail olmağa kömək edə bilər. Bununla belə, “Milan” “Real Madrid”in müdafiəçisi uğrunda İngiltərə Premyer Liqası komandaları ilə rəqabət apara bilər.

Bu mövsüm Valdepenyas bütün yarışlarda 25 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 3 milyon avrodur.

İdman.Biz
