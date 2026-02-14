Harri Keyn karyerasında 500 qol vurub ki, bunlardan 100-ü penaltidəndir

“Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn Bundesliqanın 22-ci turunda “Verder” üzərində 3:0 hesablı qələbə qazandıqları oyunda iki qol vurub.
“OptaFranz”ın X sosial media hesabındakı məlumatına görə, bu, ingilis hücumçunun karyerasında həm klub, həm də milli komandada vurduğu qolların sayını 500-ə çatdırıb ki, bunlardan 100-ü penaltidən olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, qollarının yarıdan çoxu (280) 2011-ci ildən 2023-cü ilə qədər Londonun “Tottenhem Hotspur” komandasında oynayarkən vurulub.
Bu mövsüm Keyn klubun heyətində bütün yarışlarda 35 oyunda 41 qol vurub. Onun Münhen komandası ilə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 65 milyon avrodur.