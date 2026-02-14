Mark Kukurelya 3-4 həftə meydanlardan kənarda qalacaq

“Çelsi” müdafiəçisi Mark Kukurelya bud əzələsindən aldığı zədə səbəbindən üç-dörd həftə oynaya bilməyəcək.
İdman.Biz bu barədə AS-a istinadən məlumat verir.
Buna görə də müdafiəçi 1 martda İngiltərə Premyer Liqasının 28-ci turunda “Arsenal”la keçiriləcək oyunu buraxmaq riski ilə üzləşib.
Daha əvvəl, ispan müdafiəçi Premyer Liqanın 26-cı turunda “Lids”lə 2:2 hesablı heç-heçənin fasiləsindən sonra zədə səbəbindən əvəzlənmişdi.
27 yaşlı futbolçu bu mövsüm klubun heyətində bütün yarışlarda 35 oyuna çıxıb, bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. “Çelsi” hazırda İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 44 xalla beşinci yerdədir. “Arsenal” isə 57 xalla liqaya liderlik edir.