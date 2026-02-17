“Yuventus” rəhbərliyi “İnter”lə oyundakı davranışa görə cəzalandırılıb

“Yuventus”un direktorları Corco Kyellini və Damien Komolli Seriya A-nın 25-ci turunda “İnter”ə qarşı (2:3) matçda etdikləri davranışa görə cəzalandırılıblar.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Canluka Di Marzionun veb saytı İdman Məhkəməsinin mətbuat açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.
Hakim Komollini “oyunun hakiminə qarşı təhdidedici və aqressiv davrandığına, onunla fiziki təmas qurmağa cəhd etdiyinə, “Yuventus” məşqçisinin və klubun digər işçilərinin müdaxiləsi sayəsində bundan yayındığına, həmçinin hakimə qarşı ciddi şəkildə təhqiramiz ifadələr işlətdiyinə və hakim otağının xaricindəki ərazidə oxşar davranışı təkrarladığına” görə 31 marta qədər diskvalifikasiya edib və 15.000 avro cərimə edib.
Kyellini “hakimin hərəkətlərinə qarşı əsəbi və hörmətsiz etirazlarını bildirdiyinə, hakim otağının xaricindəki ərazidə oxşar davranışı təkrarladığına və həmçinin matç hakimlərinə qarşı təhqiramiz tənqidlər etdiyinə” görə 27 fevrala qədər diskvalifikasiya edilib.
Xatırladaq ki, hakim “Yuventus”un müdafiəçisi Pyer Kalulunu ilk hissənin sonlarında meydandan qovub və bu, Turin klubunun məşqçilər heyətini qəzəbləndirib. Nəticədə, tuneldə “Yuventus”un məşqçilər heyəti ilə hakim arasında az qala toqquşma baş verəcəkdi.